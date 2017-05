Met multiplechoice scoren de besten niet het beste

Wie in Nederland zijn eindexamen wil halen, redt het niet zonder gevoel voor de multiplechoicevraag. Een typische meerkeuzevraag bevat meestal één antwoord dat duidelijk fout is, één dat minder duidelijk fout is, één dat niet echt goed is en één dat wel echt goed is. De meest gegeven tip bij het beantwoorden van dit soort vragen is bijna even oud als de methode zelf: het goede antwoord is het antwoord waarvan je als eerste denkt dat het goede is, wijzigingen zijn meestal in je nadeel, vertrouw op je intuïtie.