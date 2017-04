Met Blue Band gaat opnieuw een stukje Nederlandse identiteit verloren

Unilever gaat Blue Band verkopen. Andere margarinemerken gaan er ook uit, zoals Zeeuws Meisje en Bona, maar het voorgenomen afstoten van Blue Band trof me toch vol tussen de ogen. Ik kom namelijk niet uit een roombotergezin. Bij ons thuis was het Blue Band, uitgesproken als Bleue Band, want dit speelt ver voor de verengelsing van het Nederlands was ingezet - Engels werd genadeloos vernederlandst, mijn moeder liep hierin voorop.



De 'merkendeskundige' Bas Kist zei in het AD dat de ophef over de verkoop van de oud-Nederlandse merken te maken heeft met nostalgie, met de weemoed over een verdwenen samenleving.