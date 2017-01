Met alle aanpassingen is het best te doen in huize Vissers

Onze keuken is afgezet. Althans, de klusjesman heeft onlangs een soort lint gespannen om Samuel uit de open keuken te houden. Zo'n uitschuifbare, in een paal of muur te klikken rode band die je ook op Schiphol ziet, om een rij te formeren. Rond etenstijd geldt voor Samuel een keukenverbod. Al ruim voordat het koken is begonnen, meldt hij zich. Vóór de introductie van de afzetting hing hij iets te vaak rond bij het fornuis. Hij liep Bernique in de weg, het was gevaarlijk en hinderlijk.



We zijn een gezin van aanpassingen.