Meisje gevonden in sloot Achterveld is door misdrijf om het leven gekomen

Haar lichaam werd vrijdag aan het eind van de middag gevonden in het water langs het Emelaarsepad. Zaterdag werd duidelijk dat het meisje om het leven is gebracht. Door wie en onder welke omstandigheden, is onbekend.



De omgeving rond de sloot in het landelijke gebied in Achterveld is afgezet. Specialisten van de Forensische Opsporing doen sporenonderzoek. Er is een grote zoekactie op touw gezet waaraan ook een politiehelikopter en speurhonden meedoen.