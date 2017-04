Meeste Turkse Nederlanders steunen Erdogan - en veroordelen Nederland in rel

Deskundigen zien dat Turks-Nederlandse jongeren zich steeds meer op Turkije richten

Jaco Dagevos, hoogleraar integratie en migratie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), zegt dat eerdere onderzoeken al lieten zien dat de Turkse gemeenschap erg loyaal is aan haar land van herkomst. 'De mate van steun aan Erdogan komt dus niet geheel onverwacht.'



Turkse verkiezingsuitslagen lieten zien dat Erdogans AKP populair is in Nederland, maar zetten tegelijkertijd een onzeker beeld neer, omdat niet duidelijk was of voor- en tegenstemmers in gelijke mate naar de stembus gingen.



Ook de Turks-Nederlandse cultureel antropoloog Ibrahim Yerden zegt dat de onderzoeksresultaten een trend bevestigen. Beide deskundigen zien dat Turks-Nederlandse jongeren zich steeds meer op Turkije richten. Door gevoelens van discriminatie en uitsluiting hebben ze het idee niet welkom te zijn in Nederland. Yerden: 'Tegelijkertijd zijn ze opgegroeid met Erdogan en hebben ze nooit andere Turkse leiders gekend. In Erdogan zien ze een vechter die opkomst voor hun Turks nationale en islamitische identiteit.'



Tekst gaat verder onder de grafiek.