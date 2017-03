Meeste oorlogsmisdadigers niet terug naar eigen land

Het Kaf en het Koren

De film Het Kaf en het Koren, die woensdag in een voorvertoning te zien was in Amsterdam, laat het werk zien van de IND-ambtenaren die moeten achterhalen of een asielzoeker mogelijk oorlogsmisdaden heeft gepleegd. In de meeste zaken blijkt dat niet te bewijzen. Asielzoekers die worden geconfronteerd met hun eigen Facebook-foto's waarop ze in uniform poseren met een geweer om hun nek, beweren dat het desbetreffende wapen speelgoed is of dat ze het pak hadden geleend van een vriend voor een stoer plaatje. De onderzoeksmogelijkheden van de IND zijn beperkt en als er verder geen bewijs is, krijgt zo iemand gewoon een verblijfsvergunning.



Een Syriër die in 2012 voor het leger van president Assad was gestationeerd op een basis bij de stad Homs, die toen werd platgebombardeerd, zegt in de film met droge ogen tegen de IND dat hij in die tijd alleen kanonnen heeft gepoetst en niets heeft gemerkt van aanslagen. 'Hoe kon ik weten dat het oorlog was?'. Ook hij krijgt uiteindelijk een verblijfsvergunning.