Meer fietsen en duurder parkeren moet steden redden van dreigende verkeersinfarcten

Gelukkig is dit scenario volgens Voerknecht niet onomkeerbaar. 'We moeten slimmer investeren. En vooral niet in uitbreidingen van het hoofdwegennet. De sleutel ligt nu bij het verhogen van het uurtarief voor parkeerplekken in middelgrote steden. In Amsterdam gebeurt dit al, maar in de centra van veel andere steden kun je vaak voor weinig of zelfs niets je auto kwijt.' Voerknecht ziet ook een grote rol weggelegd voor de fiets. 'Hoe kunnen we de fiets het best laten aansluiten op andere vervoersmiddelen? Als mensen bijvoorbeeld meer met de fiets naar het station komen, in plaats van met de auto, is dat al winst.'



Goede OV-systemen in de stedelijke gebieden zouden ook kunnen helpen, net als het toestaan van thuiswerken. Voerknecht: 'Denk ook aan P+R's met huurfietsen aan de stadsrand. Nu is het toch nog te vaak zo dat als je met de trein ergens aankomt, de OV-fietsen allemaal zijn uitgeleend. Dat kan beter.'