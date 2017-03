Mazelenuitbraak in Roemenië en Italië, zorgen bij WHO over lage vaccinatiegraad

De mazelen is een zeer besmettelijke ziekte, met klachten als koorts en vlekjes op de huid. In zeldzame gevallen ontstaan complicaties zoals hersenvliesontsteking.



In Roemenië waart de mazelen nu al langere tijd rond. Sinds januari vorig jaar turfden de autoriteiten in dat land 3400 besmettingen en 17 doden. De wereldgezondheidsorganisatie WHO maakt zich zorgen over de lage vaccinatiegraad in een aantal landen. In Roemenië en Italië is circa 85 procent van de kinderen gevaccineerd voor de mazelen. Volgens de WHO moet dit minimaal 95 procent zijn.

