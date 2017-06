Marokko roept ambassadeur terug uit Nederland

Volgens Rabat is er de afgelopen de twee dagen contact geweest tussen de Marokkaanse en de Nederlandse autoriteiten op het niveau van regeringsleiders en ministers van Buitenlandse Zaken over het uitleveren van een man van Marokkaanse afkomst. Volgens een Marokkanse website gaat het om Saïd Chaou, een oud-parlementariër die wordt verdacht van drugshandel. Onderhandelingen over de verdachte hebben voor Marokko niet tot het gewenste resultaat geleid. Waarom Nederland de man niet wil uitleveren, is niet bekendgemaakt.



Tegen de verdachte waren twee internationale arrestatiebevelen uitgevaardigd. Hij zou zou lid zijn van een criminele organisatie sinds 2010 en actief zijn in de internationale drugshandel. Volgens Marokko is de Chaou ook betrokken bij de financiering van betogers in de Rif-regio in het noorden van het Noord-Afrikaanse land. Chaou werd in 2015 in het Brabantse Roosendaal opgepakt.



Al maanden protesteren inwoners van Noord-Marokko voor sociale rechtvaardigheid en tegen corruptie. Demonstranten worden ervan beschuldigd steun te ontvangen vanuit het buitenland.