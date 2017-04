Mannen, vrouwen, jong en oud: iedereen kan een dierenbeul zijn

Sadisme

De grens tussen sadisme en psychische problematiek is dun Criminoloog Anton van Wijk

Naast de impuls-dader beschrijft het rapport ook jongeren die in groepsverband een dier mishandelen. Zoals de groep jongens die in de dierenwinkel goudvissen koopt en de vissen op de stoep voor de winkel doodtrapt. 'Je kunt zeggen dat het kwajongens onder groepsdruk zijn, maar er zit ook een sadistisch element in', zegt Van Wijk. 'Ik zou me daar als wijkagent zorgen maken.'



De grens tussen sadisme en psychische problematiek is dun, aldus de criminoloog. De tot levenslang veroordeelde Rudolph K. verminkte en doodde tussen 2000 en 2004 tientallen paarden. De zogenoemde Beul van Twente werd pas opgepakt nadat hij een moord had gepleegd. 'Hij had tbs opgelegd gekregen voor een zedendelict en had een preoccupatie voor grote penissen', zegt Van Wijk. 'Hij sneed ze af, bewaarde ze in een vrieskist. Dan denk je: wat een sadist. Nee, hij is gediagnosticeerd in verband met een antisociale persoonlijkheidsstoornis en een seksuele stoornis. Hij deed het niet om te genieten, maar uit een soort van obsessieve nieuwsgierigheid en seksuele perversie.'



De beul van Twente is een bekend maar ook uniek geval, dat niet representatief voor de dierenmishandelaren in het rapport. Ook de 'echte' sadisten komen weinig voor, benadrukt hij.