Man die kapper in Enschede in brand stak nog spoorloos

Binnenstormen

De dader betrad de zaak aan de Kottendijk in Enschede rond 18.20 uur en vluchtte 'enkele seconden' later, zeggen mensen die in de zaak aanwezig waren tijdens de aanval. Omstanders hebben geholpen bij het doven van het vuur en bij het geven van eerste hulp.



Het slachtoffer is met brandwonden overgebracht naar een ziekenhuis in de regio. De politie heeft de man nog niet kunnen verhoren en hoopt spoedig te weten te komen waarom hij zelf denkt dat hij mikpunt was. Het is onduidelijk of het slachtoffer de eigenaar is van de kapperszaak of een medewerker.