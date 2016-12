Mag je asielzoekers huisarrest geven in een azc?

Het is een komen en gaan van asielzoekers. Met tassen van Albert Heijn of Lidl sjokken ze over het fietspad langs de Van Hornekazerne in Weert, waar de komende vier jaar maximaal duizend vluchtelingen worden opgevangen. Maar er is geen spoor te bekennen van de 25 asielzoekers die zich volgens de burgemeester stelselmatig misdragen in de Noord-Limburgse gemeente.



Toch is dit - tussen een en twee uur 's middags - het enige tijdstip dat ze zich buiten de poorten van de voormalige KMS-kazerne mogen begeven.