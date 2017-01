Maas-Waalkanaal weer gedeeltelijk open na stuwongeluk Grave

Lees ook:

Een knal in de mist, en de Maas loopt leeg

'We voelden onze ark helemaal wegglijden', zegt Jolanda Sluiters vrijdag, staand op de dijk van de Rijksvluchthaven in het Limburgse Maasdorpje Heijen. 'Deuren sloegen open, spullen verschoven.'



De man die in zijn eentje de sluis in Heumen dicht kreeg

Reconstructie sluisbeheer. Midden in de nacht, vijf uur na het stuwongeluk, krijgt Hans Brom een dringend telefoontje. Of hij met zijn sleepboot de sluis in Heumen kan dichtvaren. Had dat niet sneller gekund?



Kapotte stuw bij Grave gooit roet in het eten

Vanuit de lucht zie je in Nederland overal schepen op het water. Alleen op de Maas is het stil. Een fotoreeks vanuit de lucht (+).



'Mensen hebben geen idee hoe ingrijpend een ongeluk is zoals in Grave'

Eén schipper ramt één stuw in Grave en een van de belangrijkste vaarroutes ligt er wekenlang uit. Hoe kwetsbaar zijn de vaarwegen waar 'Nederland transportland' zo afhankelijk van is? Een nachtelijke tocht over de IJssel en drie vragen over de naweeën van Grave (+).