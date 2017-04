Lozing chemiebedrijf brengt drinkwater in het geding: 'Wezenlijke dreiging'

Chemours produceert de stof Teflon en mag jaarlijks 6400 kilo afvalwater met GenX in de rivier de Merwede lozen, ook al kan die stof volgens toxicologen gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid.



Nu GenX op diverse plaatsen in Zuid-Holland in het leidingwater is aangetroffen is sprake van een 'wezenlijke dreiging', zegt drinkwaterbedrijf Oasen, dat 750 duizend mensen in Zuid-Holland van drinkwater voorziet. Het gaat om drinkwater in de regio Dordrecht, maar ook in Ridderkerk en Lekkerkerk. Ook Rijkswaterstaat maakt zich zorgen, en spreekt in de stukken die het AD in handen heeft van 'grote risico's'.



Beide partijen willen dat Chemours de lozing op korte termijn terugschakelt naar 2000 kilo afvalwater, en daarna zo snel mogelijk stopt met het dumpen van GenX.



Chemiebedrijf Chemours noemt de zorgen 'prematuur' en wil de lozing hooguit halveren. Volgens het drinkwaterbedrijf zou het tientallen miljoenen kosten om de stof uit het water te filteren.



Chemours is een afsplitsing van DuPont, een chemiebedrijf dat vaker in opspraak raakte om giftige stoffen. Vorig jaar bleek dat er 2.730 kilo van de kankerverwekkende stof formaldehyde uit de chemische fabriek in Dordrecht was gelekt.