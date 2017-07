Loop door en wees niet bang dat er niets op je weg komt

Doorlopen is het devies, maar er is veel te doen op en rond de Ruigeweg. Links van de weg, even voorbij Sint Maartensvlotbrug, spuit een landbouwwerktuig gif op het land en hier ergens, in een minibosje, is Guus Luijters aan het werk. Met enige moeite vind ik de Amsterdamse schrijver - biografieën, poëzie en aangrijpende en ontroerende boeken over de oorlog en de naoorlogse tijd in Amsterdam - in zijn schrijvershuisje, ingesloten door literatuur. Hij is bezig aan een aflevering van 'Klein geluk', zijn dagelijkse miniatuurtje in Het Parool, zijn laptop houdt net stand op het werktafeltje met boeken en paperassen.