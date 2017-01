Amsterdamse burgemeester Van der Laan heeft longkanker: 'geen reden tot optimisme'

Wel zullen de komende tijd bepaalde taken en openbare optredens worden overgenomen door de wethouders. Hij wordt behandeld in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis.



De jurist Van der Laan is sinds 2010 burgemeester van Amsterdam. Daarvoor was hij minister voor Wonen, Wijken en Integratie in het kabinet-Balkenende IV.



Zijn woordvoerder wilde vrijdag verder geen commentaar geven. 'De brief spreekt voor zich, daar houden we het bij.'