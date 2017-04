Liveblog Koningsdag: Ontspannen sfeer en veel één-op-één contact tijdens bezoek koninklijke familie

‘De sfeer is opvallend ontspannen en gemoedelijk’, zegt Volkskrant-verslaggever Remco Meijer vanuit Tilburg, waar hij de koninklijke stoet volgt op hun toch door de stad. ‘Je zou denken dat na de recente aanslagen men wat nerveus is, maar daar merk je helemaal niets van.’ Uiteraard is er wel veel beveiliging op de been, zowel politiemensen in uniform als politie in burger tussen de menigte die in grote getalen is uitgerukt.



‘Dit jaar is er veel één op één contact met bezoekers. Er worden veel handen geschud en selfies gemaakt’, meldt Meijer. De mensen kunnen heel dichtbij de koninklijke familie komen en krijgen veel aandacht. ‘De mensen die lang hebben gewacht, worden beloond.’ Dat was twee jaar geleden in Dordrecht wel anders, toen er voor het eerste Koningsdag ‘nieuwe stijl’ werd gevierd. Toen was er meer afstand en waren er ook besloten evenementen. Dit jaar is alles openbaar.



Achter de stoet rijden vier bakfietsen volgestouwd met paraplu’s. Ondanks de slechte weersvoorspelling zijn die gelukkig nog niet nodig geweest.