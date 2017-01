LIVE: Vitesse met debutant in de basis tegen FC Groningen

GRONINGEN - Vitesse beleeft zaterdagavond een seizoensprimeur. De Arnhemse club staat zonder huurlingen van Chelsea aan de aftrap tegen FC Groningen. Lewis Baker is geschorst, terwijl Matt Miazga en Nathan op de bank beginnen.



Vitesse onderhoudt al sinds 2011 nauwe banden met Chelsea. In vorige seizoenen kwamen Nemanja Matic, Tomas Kalas, Patrick van Aanholt, Betrand Traoré en Christian Atsu op huurbasis voor de Arnhemse club uit.



Vitesse is eerder ook wedstrijden begonnen zonder huurlingen van Chelsea. De eerste keer was op 10 september 2011 (tegen AZ). Vorig seizoen startte de Arnhemse club in de laatste competitiewedstrijd tegen FC Twente ook zonder huurspelers uit Londen. Baker en Nathan vielen toen wel in.



Bij Vitesse staan zaterdagavond 8 Nederlanders aan de start. Julian Calor maakt zijn debuut in de eredivisie.