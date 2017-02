Live verkiezingsdebat: Buma: 'Als gas onder Den Haag had gezeten, was kraan allang dicht'

Marokko

Wat betreft Buma wordt de hulp aan Marokko stopgezet zolang zij geen uitgeprocedeerde asielzoekers terugnemen.



Zolang er martelingen in Syrische gevangenissen zijn, zegt Asscher, moeten we mensen opvangen. 'Maar we moeten de valsspelers aan durven pakken. Je moet hard durven zijn en afspraken maken met landen om mensen terug te kunnen sturen.'



Halbe Zijlstra wijst erop dat veel vluchtelingen al door zeven veilige landen waren gekomen voordat ze in Nederland 'vanwege het economische perspectief' asiel aanvroegen. 'De volgende migratiecrisis zit er al aan te komen. We moeten voorkomen dat ze hier een asielprocedure kunnen beginnen, maar opvangen in de regio. Als we het aan het begin niet oplossen, dan gaat het probleem nooit weg.'



Volgens Klaver waren er helemaal niet te veel vluchtelingen in 2015, maar was het 'organisatorisch een zooitje'.