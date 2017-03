Live - The Guardian: Turkije-rel is 'gamechanger' in voordeel Rutte

Lijsttrekkers brengen stem uit

Samen met mijn jarige vrouw naar het stembureau! Wat een mooie dag. #ikstem #stemvoorhetleven pic.twitter.com/18ZDR4HAfm — Kees van der Staaij (@keesvdstaaij) March 15, 2017

Op de verjaardag van zijn vrouw heeft SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij zijn stem uitgebracht in de School met de Bijbel, in zijn woonplaats Benthuizen. Net als zijn collega's was hij er al vroeg bij; de meeste lijsttrekkers hadden rond 10.00 uur al gestemd.



D66-voorman Alexander Pechtold en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie waren de eersten die woensdagochtend hun stem uitbrachten. Pechtold stemde al rond 07.30 uur in een stembureau in Wageningen. Segers deed dat in Marle (Overijssel), waar het kleinste stembureau van Nederland zetelt.



Lijsttrekker Lodewijk Asscher van de PvdA volgde rond 8.45 uur in Amsterdam. CDA-voorman Sybrand Buma stemde rond 9.00 uur op het stembureau in Voorburg. Ook Henk Krol (50Plus) dook rond die tijd het stemhokje in. Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren en Thierry Baudet (lijsttrekker van Forum voor Democratie) stemden eveneens rond die tijd. SP-voorman Emile Roemer stemde rond 9.30 uur.



VVD-leider en premier Mark Rutte bracht rond 10.00 uur zijn stem uit in een school in Den Haag. Rutte riep iedereen op van zijn stemrecht gebruik te maken. 'Dat is een verworvenheid en daar is voor geknokt door heel veel mensen.' PVV-leider Geert Wilders stemde onder veel belangstelling van de internationale media in de basisschool De Walvis in Den Haag. Jesse Klaver (GroenLinks) stemde bij een boekhandel in Den Haag. Dat u het even weet.