Live - Taart en soesjes bij overwinnaars op de fractiekamers

Ploumen moet wachten op Kiesraad

De klap van de nederlaag komt bij de PvdA hard aan, in het bijzonder bij Lilianne Ploumen, die op plek tien van de lijst staat en net buiten de boot dreigt te vallen. 'Je wordt wel eens vrolijker wakker', zegt de minister met gevoel voor understatement op L1 radio.



Ploumen maakte zich begin dit jaar geliefd door in te gaan tegen de abortusbeperkingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Ze lanceerde het project She Decides om geld op te halen voor gezinsplanning in ontwikkelingslanden, projecten waarvoor de VS hun financiering hadden teruggeschroefd.



Wellicht heeft dat haar genoeg voorkeurstemmen opgeleverd om toch in de Kamer blijven. Bij de vorige verkiezingen waren 15.708 stemmen nodig om je zetel op eigen kracht te behalen. Maandag, als de Kiesraad de definitieve verkiezingsuitslag presenteert, krijgt ze uitsluitsel. Met een lange formatie in het vooruitzicht kan ze nog even blijven zitten op haar plek. 'Zolang de onderhandelingen lopen ben ik in ieder geval nog aan het werk als demissionair-minister.'