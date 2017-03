Live - Flink hogere opkomst dan in 2012

Stembureau 4: PVV-speeltuin Dordrecht

Van een PVV-speeltuin in Dordrecht tot een VVD-bolwerk in een luxe Wassenaars seniorencentrum: fotograaf Renate Beense en verslaggever Geart van der Pol crossen voor de Volkskrant op de dag van de verkiezingen door het land langs de 'extreemste stembussen' van 2012. Hoe is de sfeer nu, wat is het verhaal achter de locatie? En wat stemt men vandaag?



Stembureau 4: Dordrecht, speeltuin Zeehavenkwartier (2012: PVV)

‘Laat je stem horen, anders heb je niets te vertellen!’, roept een zwaarlijvige man tegen de wijkagent als hij aan komt fietsen bij het stembureau Speeltuin Zeehavenkwartier. Zijn stem is een tegenstem, zegt hij. Op Wilders. In 2012 werd in de kantine van de speeltuin in de Dordrechtse wijk Zeehavenkwartier procentueel het meest PVV gestemd (als enige in Nederland meer dan de helft van de kiezers, 53,44 procent).



Ook Tonnie Schouten (53) gaat voor de PVV, het is de eerste keer in zijn hele leven dat hij zijn stem uitbrengt. Waarom hij nu wel komt opdagen? Vanwege de armoede: dat de Grieken financieel werden gesteund en er tegelijkertijd rijen staan voor de voedselbank, gaat er bij hem niet in. Over de islam is hij trouwens best genuanceerd: van de hardwerkende moslim heeft hij geen last en ook in deze buurt, die hij omschrijft als achterstandswijk, is er weinig overlast van mensen met een migrantenachtergrond.



Stembusvrijwilligster Elly Lagendijk (60) merkt dat meer mensen voor het eerst komen stemmen. Sommigen zeggen het er expliciet bij als ze hun documenten laten controleren. ‘Dit is een hechte buurt, met een grote sociale cohesie waar kinderen hun straten trouw blijven’. Haar metgezel vult aan: ‘Er is qua nieuwbouw veel gedaan aan de buurt, maar de mensen zijn weinig veranderd’.