Live - Prognose: VVD 33, PVV 20 zetels; definitieve uitslag laat op zich wachten

Wilders: 'Het had mooier gekund'

‘Had het mooier gekund, jazeker, maar met vier of misschien zelfs vijf zetels extra zijn wij een van de winnaars van deze verkiezingen’, zegt Geert Wilders. ‘We zijn niet de grootste, maar we zijn zeer strijdbaar.’



De PVV houdt geen verkiezingsavond en tot nu toe had Wilders alleen via Twitter van zich laten horen. Om kwart over één ’s nachts kwam hij toch het trapje in het Kamergebouw af waarachter de kamers van zijn partij zich bevinden, en stond hij de pers te woord.



‘Het is een resultaat om trots op te zijn. De patriottische lente gaat door, die is pas net begonnen.’ Wilders geeft aan graag te willen regeren. ‘We zijn beschikbaar als men wil, en ander gaan we keihard de arena in en voeren we met 19 of misschien wel 20 mensen stevige oppositie tegen het kabinet.’