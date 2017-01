LIVE: NEC na felle start op achterstand in De Kuip

ROTTERDAM - Een punt in De Kuip zou voor NEC al bonus zijn. Toch is die opdracht niet onmogelijk. NEC begint namelijk vol vertrouwen aan de wedstrijd tegen Feyenoord. De Nijmegenaren klommen vorige week door de zege op Roda JC (2-0) naar de 9de plek van de ranglijst. Bovendien heeft Feyenoord, afgelopen donderdag uitgeschakeld in de beker door Vitesse (2-0), dit seizoen al vier keer punten liggen na een midweeks programma.



Trainer Peter Hyballa kiest in De Kuip toch voor Ferdi Kadioglu op het middenveld. Afgaande op de trainingen leek het 17-jarige talent gepasseerd te worden, maar Julian von Haacke begint juist op de reservebank. Linksback André Fomitschow, die deze week last had van een lichte hamstringblessure, start gewoon in de basis.



In vergelijking met de bekerwedstrijd tegen Vitesse keren bij Feyenoord Tonny Vilhena en Dirk Kuijt terug in de basis. Ook Miguel Nelom doet vanaf de aftrap mee. Terence Kongolo, Simon Gustafson en Renato Tapio zitten op de bank.