Live - Kiezersopkomst zo'n 6 procentpunt hoger dan in 2012

Stembureau 5: Boxmeer

Van een PVV-speeltuin in Dordrecht tot een VVD-bolwerk in een luxe Wassenaars seniorencentrum: fotograaf Renate Beense en verslaggever Geart van der Pol crossen voor de Volkskrant vandaag door het land langs de stembussen met de 'extreemste' uitslagen van 2012. Hoe is de sfeer, wat is het verhaal achter de locatie? En wat stemt men nu?



Stembureau 5, Boxmeer, buurthuis de Elsenhof (2012: SP)

Geloof het of niet, maar dit is geen afgesproken werk. Toen we Boxmeer binnen reden, zagen we lijsttrekker Emile Roemer langs de kant van de weg achteloos zijn brievenbusje legen. En dat wilde hij voor de foto prima nog eens overdoen. Roemer over deze dag: 'Je kunt nu niet zoveel meer doen en het is veel gespeculeer. Maar de opkomst is hoog, dat is vaak gunstig voor ons.' Roemer zelf stemde vanochtend om 09.30 uur al in het bureau waar wij naartoe op weg waren, Buurthuis de Elsenhof. Bijna 40 procent van de stemmen ging in 2012 hier naar de SP, het hoogst dus ook weer van Nederland.



We treffen er nu Ben Gosens (73) aan. Gosens werd geboren middenin de oorlog, zijn vader vocht nog mee aan de kant van de Nederlanders. Tot in het stemhokje twijfelde hij, maar misschien, zo zegt Gosens, is het zijn oorlogsverleden wel waardoor hij nu voor 50PLUS gaat, en niet voor de SP. 'Ik ben bang dat de SP niet genoeg doet voor defensie. Daarom kies ik nu voor 50PLUS: zij gaan én voor ouderen, én voor defensie'.



Trouwens, even hartjes nog voor alle stembureauvrijwilligers die we tot dusver ontmoetten: de ontvangst is overal uiterst gastvrij en behulpzaam.