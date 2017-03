Live debat met verkenner: Roemer: 'Gaat Klaver een Samsommetje doen?'

PVV-leider Geert Wilders

De PVV-leider benadrukt dat zijn partij met twintig zetels de tweede partij van Nederland is. 'Miljoenen mensen kozen op 15 maart voor minder immigratie en minder asiel. Je zou dus denken: wat een feest. Dat gaan we regelen.' Hij vindt dat een kabinet met de drie grootste partijen onderzocht zou moeten worden: een kabinet van VVD, PVV en CDA. 'Maar helaas. De VVD en het CDA weigeren om met de PVV te onderhandelen.'



Wilders stelt dat hij bereid is 'om met iedereen te onderhandelen'. VVD-leider Rutte zal zijn 'stoere praatjes' niet waar maken, voorspelt hij. 'Wie nu VVD heeft gestemd mag zich mogelijk verheugen op de milieuhippies van GroenLinks.'



CDA-leider Sybrand Buma interrumpteert de PVV'er. 'Het is deze week vijf jaar na het Catshuis. Toen Wilders daar wegliep, heb ik gezegd: dat doe ik niet meer. Wat heeft u de afgelopen jaren gedaan om het vertrouwen te herstellen?' Wilders reageert dat de PVV in het Catshuis het vertrouwen niet heeft geschaad. 'Wij zijn niet weggelopen. Wij hebben in het diepste van de crisis niet willen tekenen voor opnieuw belasting verhogen.' Juist het CDA en de VVD hebben destijds niet geleverd op immigratie en asiel, stelt hij.



Hij kaatst de bal terug: 'Wat heeft u gedaan om het vertrouwen te herstellen?' Buma zegt dat hij na de val van het Catshuis een gesprek met Wilders heeft gehad waarin de PVV'er uitlegde 'waarom hij wegliep'. 'En dat heeft me nog meer ervan overtuigd dat ik niet opnieuw met u wilde samenwerken.' Volgens Wilders is dat 'totaal bezijden de waarheid'.



Buma: 'Wij hebben samen een gesprek gehad en u heeft mij daar verteld waarom u bent weggelopen.' Wilders: 'Wij hebben een gesprek gehad, maar ik heb u niet verteld dat wij zijn weggelopen. Op de punten die wij kregen, minimumstraffen, een strenger migratiebeleid, daar heeft u niet geleverd.'



Buma: 'Hier wordt het bewijs geleverd waarom ik wederom weet dat ik niet met Wilders moet regeren. U zegt nu iets anders dan toen. Dat u nu aan de kant staat is maar aan één iemand te wijten en dat is aan uzelf.'



Volgens Wilders lijkt het debat op 'een peuterspeelzaal'. 'Alsof ik u aan uw oren heb getrokken en u nu niet meer met mij wil spelen. Maar dit is geen peuterspeelzaal, het gaat om het bestuur van het land.'



Ook VVD-leider Rutte komt naar de interruptiemicrofoon om Wilders nog eens in te wrijven dat de PVV het Catshuisoverleg deed stranden. 'Wilders heeft daar laten zien dat hij niet bereid is onder moeilijke omstandigheden verantwoordelijkheid te nemen. Dat is voor mij de belangrijkste reden om niet meer met hem te willen werken.'



De PVV heeft juist gekozen voor het landsbelang, reageert Wilders. 'Wij hadden gepleit voor miljarden extra bezuinigen op ontwikkelingshulp, maar daar mocht niet over gesproken worden. U koos voor het partijbelang, wij kiezen voor het landsbelang.'