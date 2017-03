Live - Ministerie scherpt reisadvies voor Turkije aan na rel tussen Ankara en Den Haag

Lees deze artikelen terug

Rutte en Erdogan op ramkoers: buigen is even geen optie

Een minister van een bondgenoot wiens landingsrechten worden ingetrokken, een andere minister aan wie de toegang tot het eigen consulaat wordt ontzegd en die vervolgens het land wordt uitgezet: het zijn ongekende taferelen. In recordtijd is de relatie tussen Nederland en Turkije volledig ontspoord. Rijdt de campagne in beide landen de diplomatie in de wielen?



Erdogan roept op tot internationale sancties tegen 'bananenrepubliek' Nederland

De Turkse president Erdogan zegt Nederland zal boeten voor het schaden van de internationale betrekkingen tussen de twee landen. Volgens Erdogan 'handelt Nederland als een bananenrepubliek'. Hij heeft internationale organisaties opgeroepen Nederland sancties op te leggen.



Turks-Nederlandse rel komt Erdogan erg goed uit

Recep Tayyip Erdogan ligt op ramkoers en dat bevalt hem goed. Terwijl Nederland volgens de Turkse dreigementen een 'hoge prijs' gaat betalen voor de diplomatieke rel, rinkelt voor de Turkse president de kassa. Hij beschuldigt - niet geheel zonder reden - premier Mark Rutte ervan met het oog op de verkiezingen de zaak op de spits te drijven, maar voor hemzelf spelen electorale overwegingen een veel grotere rol.



Ging Nederland zijn boekje te buiten? Vier vragen over de diplomatieke ruzie met Turkije

Met een landingsverbod voor de ene minister en een 'uit het land geleiden' van de andere zette het Nederlandse kabinet twee uitzonderlijke stappen. De Turkse regering schreeuwde moord en brand en hekelde de schending van internationale, diplomatieke normen. Vier vragen over wie er gelijk heeft.