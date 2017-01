Live debat Teevendeal: 'Feiten zijn bewust verdoezeld'

De oppositie vs de VVD

Voor Van der Steur zou dit weleens zijn laatste debat als minister kunnen worden. Hij overleefde eerdere zware debatten over de Teevendeal door diep door het stof te gaan, maar of hij daar nu mee wegkomt? De voltallige oppositie sprak bij motie haar afkeuring uit over de bonnetjesaffaire. Ook in andere dossiers stuntelde Van der Steur en jaagde hij de oppositie tegen zich in het harnas: onder meer met de foto van Volkert van der G., de onheuse bejegening van MH17-anatoom George Maat en verkeerde info tijdens een debat over terreur in Brussel.



De meeste oppositiepartijen zullen ook vanmiddag tijdens het debat zonder enige gewetenswroeging het vertrouwen in de minister definitief durven opzeggen. Maar niet voordat hij flink heeft moeten zweten.



De vraag is vooral of coalitiepartner PvdA hem nog één keer steunt. Met nog zeven weken tot de verkiezingen is de samenwerking met de VVD praktisch ten einde. Deze zaak raakt vooral de VVD, de PvdA zou weleens de kant van de oppositie kunnen kiezen. Maar de val van een minister vlak voor de verkiezingen straalt toch ook af op de coalitiepartner. Mogelijk gunt de PvdA het Van der Steur dat hij die laatste paar weken mag afmaken, maar ook dan is het vooral aan de VVD om deze affaire aan de kiezer uit te leggen.



Mogelijk nog interessanter in het debat is de rol van de premier. Rutte zei tijdens eerdere debatten dat hij altijd enige distantie tot de zaak heeft bewaard. Zo zou hij nooit het precieze bedrag van de schikking aan Fred Teeven hebben gevraagd. Volgens Nieuwsuur-journalist Bas Haan is dat een leugen: Teeven zou wel degelijk tegen hem hebben gezegd dat het om een miljoenenbedrag ging. De oppositie zal uit alle macht proberen tegenstrijdigheden te vinden in Ruttes antwoorden. Uit opinieonderzoeken blijkt dat de geloofwaardigheid van de VVD-lijsttrekker tanende is. Wie gelooft deze premier nog, zullen oppositiepartijen hem voorhouden.



Andere vragen die Rutte vanmiddag te wachten staan: komen er nu geen lijken meer uit de kast? Waarom benoemde hij Ard van der Steur tot minister? Wat wil de premier doen tegen de cultuur van spin en rookgordijnen? Lees ter voorbereiding hier de analyse (+) van verslaggever Frank Hendrickx.