Live debat Teevendeal: 'Rutte is bedreven doofpotmanager'

Zijsltra (VVD): 'Gifbeker nog niet leeg'

Het is goed dat wij dit debat vandaag met elkaar voeren, begint VVD'er Halbe Zijlstra zijn betoog. 'Ik zal u eerlijk bekennen: ik dacht dat we de gifbeker inmiddels leeg hadden, maar blijkbaar zaten er nog een paar druppeltjes in.' Toch vindt de VVD het goed dat het debat plaatsvindt.



Pechtold van D66 vraagt aan Zijlstra waarom de VVD'er 'geïrriteerd was over de timing' van het boek van Bas Haan. 'Was het een beschuldiging aan de journalist?' Nee, zegt Zijlstra. 'Het is een feitelijke constatering. Het is zo'n zeven maanden geleden dat we het vorige debat over Oosting hadden.'



Zijlstra wijst erop dat in het rapport van de tweede commissie-Oosting werd verwezen naar het document dat Haan in zijn boek openbaart. 'Niemand heeft daarnaar gevraagd.' Die informatie had aan de Kamer gestuurd moeten worden, zegt SP-leider Roemer. Zijlstra: 'Er is geen mail achtergehouden, of wat dan ook. Alles is naar de commissie gegaan, die onderzoek deed in opdracht van de Kamer.'



Zijlstra blijft erbij, ook na vragen van D66-leider Pechtold, dat 'alle informatie' beschikbaar was gesteld aan de commissie-Oosting. 'Het was niet verborgen. Het staat gewoon in het rapport. We hadden het allemaal kunnen lezen.' Pechtold vindt het een 'flinterdunne, ongeloofwaardige verdedigingslinie'.



Zijsltra zegt nogmaals dat alle informatie beschikbaar was: 'De commissie-Oosting heeft opgeschreven dat Van der Steur aantekeningen heeft gemaakt in de Kamerbrief van 9 maart. De commissie heeft goed werk gedaan. Mijn punt is: de minister heeft op verzoek van de Kamer alles naar de commissie gestuurd. Dat is een feit.'