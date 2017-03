Linkse Turk ziet opeens Rutte en Wilders staan

Belonen

De vijftiger Mete woont sinds begin jaren negentig in Nederland en heeft tot nu toe links (voornamelijk PvdA) gestemd. Morgen verandert zijn stemkeuze. 'Ik kan het niet over mijn hart krijgen om Rutte niet te belonen voor zijn perfecte houding tegenover Erdogan.'



Ook Aylin Bilic was een trouwe links-liberale stemmer. Bovendien was ze tot voor een half jaar geleden lid van de D66. Door het in haar ogen zachte integratiebeleid van die partij is ze langzaam het vizier op de rechtse partijen gaan richten. Na de rel met Turkije is ze zekerder van haar zaak. In een Amsterdams café zegt ze gedecideerd: 'Rutte heeft daadkracht getoond. Ik weet niet of anderen dat hadden gedaan. Met Asscher of Klaver aan de macht waren ze nog steeds diplomatie aan het voeren.'