Lichaam gevonden in sloot Bunschoten, politie doet onderzoek

In Bunschoten werd zondag een grote particuliere zoekactie gehouden naar de vermiste Savannah. Het veertienjarige meisje is donderdag voor het laatst gezien. Zo'n zevenhonderd mensen hebben het gebied uitgekamd.



In Sportpark de Vinken, dat naast het industrieterrein ligt, zijn door de amateurspeurders spullen van Savannah gevonden, aldus één van de organisatoren van de zoektocht. Politiewoordvoerder Hans Meuleman kan dit niet bevestigen. 'Vanmorgen kregen we een melding dat een passant hier een lichaam had gevonden', vertelt de woordvoerder.



Of het gevonden lichaam daadwerkelijk dat van het veertienjarige meisje is, is eveneens onduidelijk. De agenten kunnen ook 'nog niet vaststellen' of het om man of vrouw gaat.