Levenslang voor hoofdverdachte Dino S. en drie huurmoordenaars in hoger beroep liquidatieproces

Het hof acht bewezen dat Dino S. de moorden uitlokte op vastgoedhandelaar Kees Houtman en caféhouder Thomas van der Bijl. Ook staat volgens het hof vast dat hij deelnam aan een criminele organisatie die als doel had om te moorden. S. zou de moord op Houtman hebben beraamd met Willem Holleeder. Holleeder staat apart terecht.



De rol van S. in de onderwereld noemt het hof even diffuus als helder: hij bewoog zich het liefst op de achtergrond, maar had in de 'justitiële schijnwerpers' zijn zaakjes altijd op orde. Het hof hecht weinig waarde aan zijn warme woorden voor de nabestaanden van Houtman en Van der Bijl: 'Dat lijkt vooral op de behartiging van eigenbelang.'



S. werd in 2013 door de rechtbank nog vrijgesproken, terwijl het OM levenslang had geëist. Maar mede op basis van verklaringen van kroongetuige Peter La S. en de pas in hoger beroep toegevoegde verklaringen van de tweede kroongetuige, Fred R., acht het hof bewezen dat hij straf verdient.



Over beide kroongetuigen was veel te doen in het monsterproces, dat jaren voortsleepte en honderden ordners aan verklaringen en ander materiaal voortbracht. R. en La. S maakten beiden deel uit van de onderwereld en stelden hoge eisen aan het Openbaar Ministerie in ruil voor hun bekentenissen. Ze kregen onder meer een forse financiële compensatie. Anders dan de verdediging van onder meer Dino S. vindt het hof niet dat de verdachten aantoonbaar hebben gelogen en hun verklaringen gebruikt mochten worden.



S. hoorde de straf onbewogen aan. Bij het verlaten van de zaal balde hij zijn vuist en zwaaide hij naar de publieke tribune, waar gestampvoet klonk toen S. zijn straf kreeg opgelegd.