Leraren maken zich 'grote zorgen' over segregatie op scholen in Randstad

Vooral in de Randstad

Over integratie oordelen leerkrachten en schoolleiders verre van eenduidig. Een minderheid herkent zich in 'het beeld van de mislukte integratie en de toenemende segregatie in de samenleving'. In het voortgezet onderwijs zegt 39 procent van de ondervraagden zich 'helemaal of een beetje' te herkennen in het geschetste beeld; 46 procent herkent dat beeld 'helemaal niet'. In het basisonderwijs is het oordeel milder: 27 procent tegenover 48 procent 'helemaal niet'.



De regionale verschillen zijn evenwel groot. In de vier grote steden herkent meer dan de helft van de ondervraagden zich (deels) in het beeld van mislukte integratie. In een provincie als Overijssel is dat percentage 17 procent. Ook worden in de Randstad gevoelige onderwerpen aanzienlijk vaker vermeden.



'Verschillen tussen westerse en niet-westerse waarden en normen' wordt door de respondenten als belangrijkste oorzaak voor mislukte integratie aangeduid. De oplossing moet volgens hen vooral gezocht worden bij de ouders van kinderen van niet-westerse afkomst. 'Kinderen kennen geen segregatie. Als die al voorkomt, dan zijn het de volwassenen die er verantwoordelijk voor zijn', aldus een van de respondenten.