Leerkracht basisschool eist zelfde salaris als docenten voortgezet onderwijs

Lees verder: 'Desnoods gaan we staken' 'In het primair onderwijs wordt vaak gezegd dat het niet gaat om geld, want voor de klas staan is een roeping. Dat is fantastisch en ontroerend, maar het smoort elke discussie.' (+)

Er doet zich volgens de AOB-voorzitter 'iets unieks' voor: 'Werkgevers en werknemers zijn het hierover eens', zegt Verheggen. 'Maar ik maak me grote zorgen over het mogelijk nieuwe kabinet. D66 heeft het imago van onderwijspartij, maar ik hoor ze weinig over werkdruk of salarissen. Bij de VVD gaat het alleen over prestatiebeloning. Dat heeft geen effect, zo is internationaal aangetoond. Wat het CDA wil, weet ik niet zo goed.'



De Facebookgroep PO in Actie wil desnoods staken als de eisen niet worden ingewilligd. De vakbond is daar echter terughoudend in. Verheggen: '29.000 vind-ik-leuks op Facebook betekent nog niet 29.000 mensen op het Malieveld.'