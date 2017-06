Leden van motorclub Bandidos niet langer verdacht van wapenhandel

Later werd R. in een andere zaak veroordeeld voor wapenbezit. Ook was er een gewelddadig treffen van Bandidos en Red Devils in een bikerscafé in Sittard. In mei 2015 volgde de grote politie-actie, waarbij op meerdere plekken in Limburg, Brabant, België en Duitsland invallen en huiszoekingen werden gedaan.



Het OM beschouwt de Bandidos (slogan: 'Wij zijn de mensen voor wie onze ouders ons waarschuwden') als criminele organisatie. In november vorig jaar is justitie een civiele procedure bij de rechtbank van Utrecht begonnen om de Bandidos te verbieden. Volgens het OM heerst in de motorclub 'een cultuur van wetteloosheid'.