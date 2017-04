Langer vaderschapsverlof maakt vrouwen niet economisch zelfstandiger

In de serie Wenken voor het kabinet suggereerde de Volkskrant deze week aan de coalitieonderhandelaars in Den Haag uitbreiding van het vaderschapsverlof. Het is volgens de krant een 'gezondverstandoplossing'. Voor welk probleem? (Het gebrek aan) economische zelfstandigheid van vrouwen.



Blijkbaar had ik mijn gezonde verstand deze week in bed laten liggen, want ik was niet overtuigd. Zullen we er eens doorheen denken?



Het vraagstuk (aldus de Volkskrant): te weinig vrouwen zijn economisch zelfstandig. De helft van de vrouwen verdient minder dan 70 procent van het minimumloon met hun arbeid.