Kuijt en Van Bronckhorst tonen Feyenoordlegioen kampioensschaal vanaf balkon stadhuis

'Ik ben trots op iedereen met een Feyenoord hart, mijn spelers, de staf, de organisatie, de club', zei trainer Van Bronckhorst vanaf het balkon tegen een bomvol Stadhuisplein. 'Maar vooral ben ik trots op Rotterdammers en hoe we dit samen vieren. Achttien jaar hebben we moeten wachten. Dit kampioenschap is van ons allemaal.'



De politie riep fans ruim een uur voor de huldiging op niet naar Rotterdam te komen vanwege de drukte. Alle locaties voor de viering waren toen al vol. Naar schatting zijn 130 duizend fans afgekomen op de huldiging.



Burgemeester Ahmed Aboutaleb had even ervoor de coach van Feyenoord en zijn team toegesproken.'De druk op de schouders van de spelers, de druk op de directie, de druk op de schouders van Giovanni. Wat moet je onder druk hebben gestaan', zei hij. 'Dank voor het mooie cadeau aan de stad Rotterdam.'



In de stad is een aantal maatregelen genomen om de huldiging - waar tussen de 100- en 200 duizend fans werden verwacht - in goede banen te leiden. Er worden zo'n duizend agenten ingezet en er geldt een beperkt alcoholverbod. Alcohol mag alleen in de horecagelegenheden worden gekocht en gedronken. Winkels in het centrum van de stad mogen geen alcohol verkopen.



Om bij de plaats van de huldiging te kunnen komen werden groepen via een omweg naar de goede plaats gedirigeerd. Tassen en rugzakken mochten niet worden meegenomen naar het Stadhuisplein. De gemeente riep bezoekers op auto's buiten het centrum te parkeren en dan met de metro en tram verder te reizen.