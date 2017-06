Kroongetuigen in gigantisch liquidatieproces konden door de beugel, oordeelt het hof

'Het stormde, hagelde en bliksemde in dit proces' Is hoofdverdachte Dino S. schuldig aan een reeks liquidaties in de onderwereld? Zijn advocaten Nico Meijering en Christian Flokstra kijken terug. Hun oordeel: de politieke cultuur van koste wat het kost scoren is leidend geweest in deze zaak. Lees hier het hele verhaal.

De inzet van de kroongetuigen leverde Peter La S. en Fred R. een halvering van hun gevangenisstraf op - en een forse financiële beloning. Maar daarmee bleef het OM binnen de regels, vindt het hof.



Het OM heeft de deal met de kroongetuigen altijd verdedigd. In november van vorig jaar zei het daarover: 'Zonder het instrument kroongetuige ontlopen criminelen hun straf. Als La S. niet had verklaard, was er geen Passageproces geweest, waren er meer slachtoffers gevallen en waren daders en opdrachtgevers de dans ontsprongen. Dit is maatschappelijk niet te verantwoorden. Zonder de twee kroongetuigen waren we niet zover gekomen.'



In het liquidatieproces Passage, waarover het gerechtshof in Amsterdam vandaag na meer dan acht jaar uitspraak doet in hoger beroep, stonden aanvankelijk elf verdachten terecht voor mogelijke betrokkenheid bij tien liquidaties in de onderwereld, in de periode 1993-2006. Twee verdachten overleden gedurende het proces (door ziekte en liquidatie). De zaak telde 180 zittingsdagen in eerste aanleg en 150 dagen in hoger beroep.



