Kritiek op 'onveilige glijbaan' bij obstakelrace Venlo, politie onderzoekt dodelijk ongeval

Kritiek op veiligheidsmaatregelen

Op basis van wat ik weet over het evenement Venlo is daar denk ik niet volgens de procedures gehandeld Erwin van Haren van Strong Viking

Erwin van Haren van Strong Viking, een organisator van grote hindernisraces in heel Europa, heeft kritiek op de veiligheidsmaatregelen in Venlo. Bij races van zijn organisatie eindigt een glijbaan nooit in open water, zegt Vaan Haren. 'Wij graven altijd een eigen waterbak, dan heb je beter overzicht.' Een ander voordeel van een waterbak: er is geen modderige bodem, waardoor een eventuele reddingsoperatie gemakkelijker is. Van Haren: 'Op basis van wat ik weet over het evenement, is daar denk ik niet volgens de procedures gehandeld.'



Ook Jerry Jansen van OCR International, de brancheorganisatie voor obstakelraces, twijfelt of de glijbaan in Venlo wel veilig genoeg was. 'Wij adviseren altijd om een glijbaan in het water te laten eindigen in plaats van erboven, zoals in Venlo. Dan kunnen mensen niet gelanceerd worden en bovenop elkaar landen.'



Zolang het politieonderzoek loopt, willen de gemeente Venlo en de organisator van het evenement geen vragen beantwoorden over de veiligheidsmaatregelen bij de superglijbaan.