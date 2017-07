Krijgt Yerseke de grootste kerk van protestanten in Nederland?

Rotonde

Voorstander is de SGP. Zij is de grootste partij in Yerseke, en twee handen op een buik met de gereformeerde gemeente, waarbij eenderde van de dorpsbewoners is aangesloten. De SGP vormt samen met het CDA en de VVD een coalitie. In hun coalitieakkoord spraken zij drie jaar geleden af dat er een nieuwe kerk zou komen.



Maar CDA en VVD hebben kortgeleden hun twijfels geuit, vooral bij de verkeersdrukte die rondom de kerk zal ontstaan. Van deze twee partijen zal het lot van de megakerk afhangen. Zij zullen de SGP aan een meerderheid moeten helpen. Daarop heeft SGP-wethouder Jaap Sinke vorige week, op de valreep een voorstel gedaan om de toegangsweg naar de kerk te verbreden en een rotonde aan te leggen in de hoop de verkeersdrukte in goede banen te leiden. Vanavond zal blijken of de SGP zijn coalitievrienden hiermee heeft weten te paaien.