Kleine boef ontspringt vaak de dans, politie investeert vooral in opsporing zware criminelen

De politie investeert vooral in de opsporing van zware criminelen, zo blijkt uit het rapport. De 'middenmoot', kleinere criminelen die veelal vermogens- of drugsdelicten op hun naam hebben staan, ontspringen de dans. Het gaat om verdachten die in vrijheid hun proces mogen afwachten en zich vervolgens niet melden bij de penitentiaire inrichting. Vanaf dat moment is een persoon voortvluchtig.



De eerste negentig dagen wordt volgens een standaardprotocol van de politie ongeveer drie keer een bezoek gebracht aan het adres waarop de veroordeelde staat geregistreerd. Zo'n adres blijkt lang niet altijd te kloppen; de persoon is inmiddels verhuisd, bij vrienden of familie ingetrokken of naar het buitenland uitgeweken.



Wat ook meespeelt, is dat vaak niet duidelijk is wie de huisbezoekingen moet uitvoeren, stelt Ilse de Groot, een van de vijf onderzoekers. 'Meestal wordt hier een basisagent op afgestuurd, maar het kan ook onder rechercheonderzoek vallen. In Den Haag is een speciaal team opgericht om voortvluchtigen op te sporen. Dat gold ook voor Amsterdam, maar dit team is inmiddels opgeheven.



Over het algemeen geldt: als de termijn van negentig dagen is verstreken, heeft de opsporing van voortvluchtige kleine criminelen bij de politie geen hoge prioriteit meer.