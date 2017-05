Klagen maar!

Een stukje van mij over Roemeense zwerfhonden schopte het ooit tot de Citotoets, een Volkskrant-column van filosoof Hans Schnitzler over stervenskunst schopte het vorig jaar tot het vwo-examen Nederlands. Wat bleek: de auteur had een ruimere interpretatie van zijn tekst dan de eendimensionale examinatoren. Het vwo-Nederlands bevatte in 2016 ook een stuk van de jonge denker Rutger Bregman. Die meldde drie van de zestien vragen over zijn eigen tekst fout te hebben beantwoord.



Dat was belangrijke bijval voor de meer dan 22 duizend scholieren die bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) klachten indienden over het vwo-Nederlands en die met zijn allen het oude klachtenrecord verbraken: op naam van het vwo-Nederlands 2015.