Kinderen van vluchtelingen die eind jaren '90 aankwamen presteren goed op school

De criminaliteit onder jonge mannelijke asielmigranten blijkt niet hoger dan onder leeftijdgenoten van autochtone of migranten herkomst

Het is een vervolg op het onderzoek dat het WODC vorig jaar presenteerde over de arbeidsparticipatie en criminaliteit van deze groep. Daaruit bleek dat de arbeidsparticipatie 57 procent bedraagt. Onder autochtonen is die 80 procent. De criminaliteit onder jonge mannelijke asielmigranten blijkt niet hoger dan onder leeftijdgenoten van autochtone of migranten herkomst.



Er zijn wel grote verschillen tussen de groepen onderling. Zo is de arbeidsparticipatie van de veelal hoog opgeleide vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië met 65 procent het hoogst. Die van Somaliërs het laagst. Ook in deze nieuwe studie naar onderwijsprestaties doet zich eentweedeling voor, waarbij vooral kinderen met Iraanse en Afghaanse ouders de statistieken flink omhoog halen. Zij doen in hun schoolprestaties niet onder voor autochtone Nederlandse kinderen. Voor de hele groep asielkinderen onder de 18 die zo'n twintig jaar geleden in Nederland kwam wonen, geldt dat zij het gemiddeld beter doen in het onderwijs dan andere kinderen met een niet-westerse migrantenachtergrond. Met uitzondering van kinderen met Somalische ouders. Zij volgen relatief vaak speciaal onderwijs.