Katholieke fundamentalisten willen kerk Utrecht kopen; vrijwilligers zijn boos

Sommige vrijwilligers willen niet met Pius X geassocieerd worden Ben Zegers, voorzitter SCEW

'Het moet een heiligdom zijn', zegt De Beer over de plannen met de Sint-Willibrordkerk. 'Wij zorgen dat het kerkgebouw altijd open is en dat het op de juiste manier wordt gebruikt. Als een katholieke kerk.' De broederschap vindt de kerk geschikt voor het verspreiden van het geloof vanwege de vele studenten in Utrecht en de centrale ligging van de stad. Zo handelt Pius X 'in de geest van Willibrord die Nederland heeft gekerstend'.



Pius X keurt het huidige gebruik van de kerk af. Pater De Beer: 'Een burgerlijk huwelijk in een katholieke kerk is belachelijk. Opera hoort in een concertgebouw.' Hij vindt dat de gidsen bezoekers moeten aanspreken als ze hun hoed ophouden of hand in hand lopen in de kerk. Op de vrees dat vrijwilligers die transgender of homo zijn niet meer welkom zijn, reageert pater De Beer: 'Angst is een slechte raadgever. Iedereen met een hart voor de kerk is welkom.'



Toch verwacht Zegers dat veel vrijwilligers niet voor Pius X willen werken. 'Sommigen willen niet met Pius X geassocieerd worden, anderen zijn bang dat ze hun creativiteit niet meer kwijt kunnen als in de Sint-Willibrordkerk alleen nog maar geestelijke evenementen worden georganiseerd.' Dat zal het einde zijn van het kerkgebouw als toeristische attractie, denkt de stichting.



Lees ook: 'Ze willen terug naar de tijd van voor de Franse Revolutie, toen er nog geen scheiding tussen kerk en staat was', legt kerkhistoricus Ton van Schaik uit in dit profiel van Pius X.