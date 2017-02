Kamer verwerpt Zwarte Piet-wet: overheid bemoeit zich niet met tradities

Een selectie van wat er het afgelopen jaar nog meer over Zwarte Piet is geschreven en gezegd.



Uitgerekend RTL neemt afscheid van Zwarte Piet

Niet het Sinterklaasjournaal van de NTR, maar de commerciële omroep RTL stopte met Zwarte Piet. 'Hij past niet meer in het huidige tijdsbeeld', vindt de omroep, die over is gestapt op 'Schoorsteen Piet'. (+)



Sinterklaasjournaal vindt compromis met Zwarte én Witte Piet

De publieke omroep NTR maakte een andere keuze dan RTL, en koos ervoor om zowel zwarte als witte Pieten te laten zien.



Raad van State wijst 'Pietenwet' van PVV af

De Nederlandse overheid heeft zich niet te bemoeien met het uiterlijk van 'het gevolg van Sinterklaas', dus ook niet met dat van Zwarte Piet. Dat heeft de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van het land, vorig jaar bepaald.



Rapport over Zwarte Piet verdeelt ook Binnenhof

Een rapport van de kinderombudsman over Zwarte Piet verdeelt het Binnenhof tussen geharnaste voor- en tegenstanders van de aanpassing van het kinderfeest.



Kabinet: goed als Sinterklaasfeest met tijd meegaat

Voormalig minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) antwoordde vorig jaar op Kamervragen van Denk dat de regering erkent dat Zwarte Piet in zijn huidige vorm 'onbedoeld vooroordelen en discriminatie in de hand kan werken en mensen kan kwetsen'. En dat het kabinet daarom 'voorstander is van dat het feest met de tijd meegaat'.



Halbe Zijlstra bij Pauw over Zwarte Piet

Halbe Zijlstra, die de afschaffing van Zwarte Piet op Twitter 'een hele domme zet' noemde, gaat bij Pauw in debat met presentatrice Anousha Nzume.