Kamer eensgezind: gaswinning Groningen komende jaren verder omlaag

De gezamenlijke politieke opvatting op het Binnenhof is nu dat er de komende jaren minder gas moet worden gewonnen dan het huidige kabinet van plan is, dat benadeelde huizenbezitters zich kunnen laten uitkopen en dat 'alles in het werk moet worden gesteld om het vertrouwen van de Groningers terug te winnen'. Daarnaast stelt de motie van het PvdA-Kamerlid Vos dat de NAM, het bedrijf achter de gaswinning, geen rol meer mag hebben in besluiten over de afhandeling van de aardbevingsschade.



De eendracht kwam alleen tot stand omdat Vos geen concreet getal over de vermindering van de gaswinning in zijn motie zette. Daarover bestaat onenigheid. De VVD bijvoorbeeld benadrukte opnieuw dat het dichtdraaien van de gaskraan er niet toe mag leiden dat 'mensen in de kou komen te zitten'.

De lijsttrekkers van de grote partijen spraken zich vorige week nagenoeg allemaal al uit voor vermindering van de gaswinning