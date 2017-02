Kalversterfte neemt toe, een op de zeven haalt tweede levensjaar niet

Ook de koe verdient een fijne jeugd Kalfjes worden meestal vlak na de geboorte bij de moederkoe weggehaald. Maar niet bij de 'familiekudde' van de Ruurhoeve. Daar gaat het om een goede balans tussen dier, mens, natuur en economie.

'Op de steeds groter worden melkveebedrijven is te weinig aandacht voor individuele kalfjes', zegt oud-veearts en woordvoerder van Dier&Recht Frederieke Schouten. 'De biest (de eerste moedermelk) wordt te laat gegeven, het kalf krijgt te weinig melk of de biest is vervuild. Hierdoor ontstaan vaak diarree of luchtweginfecties. Veel kalveren sterven daaraan of ze worden geëuthanaseerd omdat ze de medische kosten niet waard zijn.'



Volgens Schouten neemt de kalversterfte steeds verder toe - ook tijdens de eerste twee kwartalen van 2016 - doordat veel melkveehouders na het verdwijnen van de melkquota in 2015 meer koeien zijn gaan houden en de prijzen voor melk en kalveren daardoor zijn gekelderd. In die megabedrijven van 200 of meer koeien draait alles om zo efficiënt mogelijke melkproductie, aldus Schouten, waardoor de onbruikbare kalfjes worden 'verwaarloosd'. Ze is bang dat de melkveehouderij 'hard op weg is net zo intensief te worden als onze varkens- en pluimveehouderij'.



De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), die in opdracht van de overheid en veesector onderzoek doet naar de gezondheid van de Nederlandse veestapel, meldt dat in 2015 13,3 procent van de geoormerkte kalveren in het eerste levensjaar stierf. Daarbij zijn kalveren die bij de geboorte of in de eerste drie dagen doodgaan niet meegerekend. In 2011 was dat 10,8 procent, in 2014 12,2 procent.