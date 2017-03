Kabinetsadviseurs: regering stelt staat van krijgsmacht veel te rooskleurig voor

Het kabinet wekt volgens de AIV ten onrechte de suggestie dat defensie er de laatste jaren geld bij krijgt en dat het daarom allemaal wel goed komt. 'In veel Kamerbrieven wordt de positieve kant benadrukt over Defensie. Terwijl de ernst van de situatie zoals wij die beschrijven onmiskenbaar is', zegt ook co-auteur en luitenant-generaal b.d. Marcel Urlings. Voorhoeve: 'Uit de huidige inspanningen blijkt niet dat Nederland over vier jaar het EU-gemiddelde van de NAVO-leden zal halen en al helemaal niet dat de belofte van 2 procent op termijn serieus wordt ingevuld.'



Hoewel het kabinet veiligheid een prioriteit noemt, heeft het defensie in de praktijk 'ernstig verwaarloosd', zegt Urlings ook. De krijgsmacht is er zo slecht aan toe dat deze op z'n vroegst pas weer in 2021 operationeel inzetbaar is, erkent zelfs Defensie. Voorhoeve: 'Er is een grote kloof tussen wat opeenvolgende kabinetten hebben beloofd en geschetst, ook aan de bondgenoten en de werkelijkheid.'



De slechte staat van de krijgsmacht is gevaarlijk, vindt de AIV. 'Als landen als Nederland hun defensietaken niet serieus nemen, verwatert de NAVO. En het bondgenootschap wordt steeds meer op de proef gesteld, onder meer door Rusland', zegt Voorhoeve. 'Rusland dreigt voortdurend, ook met inzet van kernwapens.'