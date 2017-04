Justitie dreigde zwangere wanbetaler vast te zetten

Verbeteringen

Dit is voor het eerst dat ik weer hoor van een zwangere vrouw die hiermee wordt gedreigd Barend Rombout

Bureau Frontlijn, een hulpinstantie in Rotterdam, meldde destijds dat alleen al in de Maasstad jaarlijks ongeveer tien zwangere vrouwen in de gevangenis belandden - niet omdat zij waren veroordeeld, maar omdat zij een schuld niet hadden betaald. Een meerderheid in de Tweede Kamer vond toen dat zwangere vrouwen uitgezonderd moeten worden van dit dwangmiddel.



Barend Rombout van Bureau Frontlijn zegt dat de situatie sindsdien is verbeterd. 'Dit is voor het eerst dat ik weer hoor van een zwangere vrouw die hiermee wordt gedreigd.'



Ook de Nationale Ombudsman constateerde in februari dat het Openbaar Ministerie (OM) verbeteringen heeft doorgevoerd. Werden er in 2014 nog 200 duizend vorderingen tot gijzeling voorgelegd aan de rechter, in 2016 was dit gereduceerd tot 784 gevallen. Van die zaken werd meer dan de helft afgewezen. Gijzelen mag alleen als sprake is van onwil om te betalen, niet als iemand de financiële middelen niet heeft.