Jury oordeelt: hoe brengt de koning zijn ambt in praktijk?

1. Verbinden: Een volkskoning die aanvoelt wat de splijtzwam is

Wie wil verbinden, moet geen debat oproepen en geen ophef veroorzaken. Al helemaal geen politieke ophef. Dat ging koning Willem-Alexander goed af in zijn eerste vier jaar. De onzekerheid over zijn geschiktheid in de kroonprinselijke jaren is verdwenen. Het vakantiehuis in Mozambique, de Griekse steiger - ze zijn vergeten. De incidenten bleven beperkt tot een omstreden biertje met Poetin in Sotsji en gebakkelei in de Kamer over financiën, waar Willem-Alexander zelf verder buiten stond.